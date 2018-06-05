Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Покушение на Окуеву и Осмаева: суд продолжится 19 июня

НовостиОбщество    05.06.2018 - 21:42
Фото: Амина Окуева (УНИАН)
Фото: Амина Окуева (УНИАН)

На заседании будет определен порядок исследования доказательств

Подольский районный суд Киева продолжит рассмотрение дела в отношении подозреваемого в покушении на убийство Адама Осмаева и его жены Амины Окуевой 19 июня 2018 года. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Следующее заседание состоится 19 июня. На следующем заседании будет определен порядок исследования доказательств. Сегодня избрали состав суда присяжных, прокурор зачитал обвинительный акт", - сообщила она.

Напомним, 1 июня 2017 года в Киеве произошла перестрелка, жертвой которой стал россиянин Адам Осмаев, которого в России обвиняют в покушении на президента Владимира Путина, и его жена Амина Окуева.

31 мая 2018 года состоялось подготовительное судебное заседание, в ходе которого было принято решение о рассмотрении дела по существу судом присяжных. Так, гражданину Российской Федерации инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство). 

ВСП одобрила увольнение десяти судей Покушение на Окуеву и Осмаева: сегодня суд начнет рассмотрение по существу
Теги публикации: Амина Окуева, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)
"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ
Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных
On Top