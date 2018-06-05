Покушение на Окуеву и Осмаева: суд продолжится 19 июня

На заседании будет определен порядок исследования доказательств

Подольский районный суд Киева продолжит рассмотрение дела в отношении подозреваемого в покушении на убийство Адама Осмаева и его жены Амины Окуевой 19 июня 2018 года. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Следующее заседание состоится 19 июня. На следующем заседании будет определен порядок исследования доказательств. Сегодня избрали состав суда присяжных, прокурор зачитал обвинительный акт", - сообщила она.

Напомним, 1 июня 2017 года в Киеве произошла перестрелка, жертвой которой стал россиянин Адам Осмаев, которого в России обвиняют в покушении на президента Владимира Путина, и его жена Амина Окуева.

31 мая 2018 года состоялось подготовительное судебное заседание, в ходе которого было принято решение о рассмотрении дела по существу судом присяжных. Так, гражданину Российской Федерации инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство).