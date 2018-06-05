Замах на Окуеву і Осмаєва: суд продовжиться 19 червня

На засіданні буде визначено порядок дослідження доказів

Подільський районний суд Києва продовжить розгляд справи у відношенні підозрюваного в замаху на вбивство Адама Осмаєва і його дружини Аміни Окуєвої 19 червня 2018 року. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"Наступне засідання відбудеться 19 червня. На наступному засіданні буде визначено порядок дослідження доказів. Сьогодні обрали склад суду присяжних, прокурор зачитав обвинувальний акт", - повідомила вона.

Нагадаємо, 1 червня 2017 року в Києві сталася перестрілка, жертвою якої став росіянин Адам Осмаєв, якого в Росії звинувачують у замаху на президента Володимира Путіна, і його дружина Аміна Окуева.

31 травня 2018 року відбулося підготовче судове засідання, в ході якого було прийнято рішення про розгляд справи по суті судом присяжних. Так, громадянину Російської Федерації інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство).