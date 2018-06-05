Покушение на Окуеву и Осмаева: сегодня суд начнет рассмотрение по существу

Судебное заседание состоится в Подольском суде Киева

Сегодня, 5 июня, после 16:00 Подольский районный суд Киева начнет рассмотрение дела в отношении подозреваемого в покушении на убийство Адама Осмаева и его жены Амины Окуевой. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Судебное заседание состоится сегодня после 16 часов в Подольском суде Киева", - сообщила Надежда Максимец.

Напомним, 1 июня 2017 года в Киеве произошла стрельба, жертвой которой стал россиянин Адам Осмаев, которого в России обвиняют в покушении на президента Владимира Путина.

31 мая 2018 года состоялось подготовительное судебное заседание, в ходе которого было принято решение о рассмотрении дела по существу судом присяжных.

Так, гражданину Российской Федерации инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство).