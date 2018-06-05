Замах на Окуєву і Осмаєва: сьогодні суд почне розгляд по суті

Судове засідання відбудеться у Подільському суді Києва

Сьогодні, 5 червня, після 16:00 Подільський районний суд Києва почне розгляд справи стосовно підозрюваного у замаху на вбивство Адама Осмаєва і його дружини Аміни Окуєвої. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

"Судове засідання відбудеться сьогодні після 16 години у Подільському суді Києва", - повідомила Надія Максимець.

Нагадаємо, 1 червня 2017 року у Києві сталася стрілянина, жертвою якої став росіянин Адам Осмаєв, якого в Росії звинувачують у замаху на президента Володимира Путіна.

31 травня 2018 року відбулося підготовче судове засідання, в ході якого було прийнято рішення про розгляд справи по суті судом присяжних.

Так, громадянину Російської Федерації інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство).