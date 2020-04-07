Замах на бізнесмена "Мультика" в Миколаєві: поліція знайшла зброю і назвала версії

Знайдено зброю і місце, звідки здійснювали замах
Правоохоронці розглядають п'ять версій замаху на миколаївського бізнесмена Михайла Титова. Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.
Повідомляється, що замах кваліфікували за ознаками п. 6 2 ч. ст.115 Кримінального кодексу України (вчинення умисного вбивства з корисливих мотивів).
"зокрема, злочин могло бути скоєно на грунті помсти; злочин пов'язаний з перерозподілом кримінальних сфер впливу в регіоні; приводом стала конкуренція в бізнесі; злочин вчинено з-за неповернених боргів або на ґрунті неприязних відносин; замах на вбивство було скоєно на замовлення", - повідомили правоохоронці
Крім цього, було виявлено зброю, з якої було скоєно замах.
"На технічному поверсі п'ятиповерхового житлового будинку було знайдено мисливський карабін "Сайга" калібру 7,62, оснащений магазином, і гільза. Зараз зброю передано на проведення експертизи. Зброя була викрадена в 2018 році і до цього належало приватній особі", - повідомили в МВС.
Як зазначили правоохоронці, потерпілий на даний момент знаходиться в реанімації під наглядом поліцейських.
Фото: mk.npu.gov.ua
Нагадаємо, 6 квітня в центрі Миколаєва сталася стрілянина, під час якої поранення отримав бизнесмент Віктор Тітов, також відомий як "Мультик".
Тітов відомий своїм кримінальним минулому. Так, у 2017 році в Миколаєві були затримані п'ять членів ОЗГ, в тому числі - лідер злочинної організації Титов, відомий у кримінальному середовищі як "Мультик".