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Замах на бізнесмена "Мультика" в Миколаєві: поліція знайшла зброю і назвала версії

Новини » Надзвичайні події     07.04.2020 - 21:12
Замах на бізнесмена "Мультика" в Миколаєві: поліція знайшла зброю і назвала версії
Фото: місце стрілянини у Миколаєві (mk.npu.gov.ua)

Знайдено зброю і місце, звідки здійснювали замах

Правоохоронці розглядають п'ять версій замаху на миколаївського бізнесмена Михайла Титова. Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що замах кваліфікували за ознаками п. 6 2 ч. ст.115 Кримінального кодексу України (вчинення умисного вбивства з корисливих мотивів).

"зокрема, злочин могло бути скоєно на грунті помсти; злочин пов'язаний з перерозподілом кримінальних сфер впливу в регіоні; приводом стала конкуренція в бізнесі; злочин вчинено з-за неповернених боргів або на ґрунті неприязних відносин; замах на вбивство було скоєно на замовлення", - повідомили правоохоронці

Крім цього, було виявлено зброю, з якої було скоєно замах.

"На технічному поверсі п'ятиповерхового житлового будинку було знайдено мисливський карабін "Сайга" калібру 7,62, оснащений магазином, і гільза. Зараз зброю передано на проведення експертизи. Зброя була викрадена в 2018 році і до цього належало приватній особі", - повідомили в МВС.

Як зазначили правоохоронці, потерпілий на даний момент знаходиться в реанімації під наглядом поліцейських.

Фото: mk.npu.gov.ua

Нагадаємо, 6 квітня в центрі Миколаєва сталася стрілянина, під час якої поранення отримав бизнесмент Віктор Тітов, також відомий як "Мультик".

Тітов відомий своїм кримінальним минулому. Так, у 2017 році в Миколаєві були затримані п'ять членів ОЗГ, в тому числі - лідер злочинної організації Титов, відомий у кримінальному середовищі як "Мультик".

Опубліковано відео з місця замаху на бізнесмена "Мультика" Поліція склала понад 3,9 тисячі адмінпротоколів за порушення карантину
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