Покупка валюты населением впервые с начала года превысила продажу

Население Украины в ноябре 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 483,0 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 444,4 млн долларов. Таким образом, в ноябре впервые с начала года наблюдалась чистая покупка валюты населением, которая составила 127,8 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в ноябре объем операций на наличном рынке составил 2 761,1 млн долларов.

Всего с начала года население продало банкам валюты на 14 326,7 млн долларов и купило на 13 144,1 млн долларов, сальдо составило 1 182,6 млн долларов.

Стоит отметить, что эти данные не учитывают безналичных операций населения по покупке и продаже валюты в банках.

Отметим, в течение ноября 2020 года Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке 70,0 млн долларов. При этом центробанк купил за месяц 41,0 млн долларов. Таким образом, сальдо операций НБУ снова было отрицательным - минус 29,0 млн долларов, однако в 7 раз меньше, чем в октябре (208,30 млн долларов).

Напомним, официальный курс доллара к гривне за последний месяц практически не изменился. За ноябрь курс доллара вырос на 0,1% с 28,43 грн/доллар на 31 октября до 28,46 грн/доллар на 30 ноября.