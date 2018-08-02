Что покупать на рынке в августе: сезонные фрукты и овощи

Фото: фрукты и овощи августа (pixabay.com/avantrend)

Самые вкусные и полезные овощи, фрукты, ягоды, которые созревают в августе

Какие фрукты и овощи покупать в августе, чтобы получить максимальную пользу для здоровья и насладиться вкусом спелых плодов лета - расскажет Styler.

Cезонные фрукты и ягоды августа

Август по праву считают самым урожайным месяцем лета. Ведь именно в этот период на полках магазинов и рыночных прилавках в изобилии сочные и витаминные фрукты и ягоды.

1. Яблоки

Яблоки сорта "Белый налив" созревают в начале месяца. Также к августу поспевают "Антоновка" и многие другие ранние сорта. Этот фрукт называют плодом здоровья. В яблоках содержатся витамины С, В1, В2, Р, Е, калий, марганец.

Сочные яблоки являются одним из самых легкоусваиваемых источников железа. Благодаря высокому содержанию клетчатки, они насыщают и нормализуют работу ЖКТ. Яблоки вкусны и полезны в свежем виде и в запеченном. В конце лета хозяйки делают заготовки из яблок в виде варенья, компотов, джемов.

Фото: В августе - урожай яблок (pixabay.com/jill111)

2. Сливы

Еще один вкусный и ароматный плод августа - слива. Богатые витаминами Р, С, Е, фосфором, кальцием, калием, магнием, сливы способствуют нормализации артериального давления, обмена веществ, рекомендуются при заболеваниях почек, кишечника. К тому же, слива не теряет своих полезных свойств при высушивании (чернослив). Из слив получаются вкусные варенья и соусы.

3. Виноград

Многие сорта винограда созревают в августе. Кладезь витаминов и микроэлементов, является отличным десертом, из него готовят соки, вино, засушивают изюм. Наиболее популярные сорта августа "Аркадия", "Лора", "Преображение".

Фото: Сливы и виноград созревают в августе (pixabay.com/ExplorerBob)

4. Дыня

Покупая дыни в августе уже можно не бояться нитратов. Именно начало августа считается пиком сезона этих бахчевых культур. Дыни полезны в свежем виде, также их сушат, вялят и даже используют для приготовления дынного меда. К тому же, дыни хорошо утоляют жажду, богаты клетчаткой, содержат витамины (А, Р, С), фолиевую кислоту, соли железа, калия, натрия.

5. Арбуз

Несмотря на то, что родиной арбуза считается Бразилия и Парагвай, эта ягода культивируется во всем мире. В Украине самыми вкусными считаются херсонские арбузы. Сезон арбузов начинается еще в июле и продолжается до начала осени. Арбузы вкусно есть свежыми, нарезав дольками. Из них делают мохито и лимонады, различные коктейли и мороженое, и даже консервируют на зиму в виде варенья и соленой закуски.

Фото: Сезон арбузов и дынь - август (pixabay.com/jill111)

Что покупать в августе из овощей

1. Томаты

Помидоры разных сортов в августе - в изобилии. "Бычье сердце", "Сливки", "Черри", "Черный принц", "Гигант", "Красные щечки" - в этом разнообразии каждый найдет свой любимый вкус. Содержащиеся в помидорах каротины, минералы, витамины антиоксиданты делают этот овощь незаменимым в рационе здорового питания. К тому же, помидоры можно использовать в приготовлении огромного количества блюд: нарезать в салаты, запекать, фаршировать, делать бутерброды, готовить рагу, соусы, сок.

2. Баклажаны

Баклажан - главный овощ августа. Плоды этого месяца имеют нежную мякоть и кожуру без горечи. Именно в ней содержится много полезных веществ. Вкус баклажан раскрывается в запеченном виде. Этот овощ является отличным дополнением к мясу, картофелю, помидорам, сочетается с сыром ,сливочным соусом, пряными травами.

3. Перец

Сочный и мясистый болгарский перец созревает в июле-августе. Он богат витамином С, А, кальцием и магнием. Болгарский перец используют в салатах, фаршируют мясом или овощами с рисом, делают лечо и заготовки на зиму.

Фото: В августе можно покупать баклажаны, помидоры и перец нового урожая (pixabay.com/isfara)

4. Картофель

Картофель - уникальный овощ, который применяется в приготовлении огромного количества блюд. Из-за этого его даже называют "вторым хлебом". Очень сытный и, при правильной термообработке, полезный плод августа богат калием и натрием, витамином С и аминокислотами. Благодаря своему минеральному составу картофель рекомендуют употреблять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

250-300 грамм картофеля в день обеспечивают человека суточной нормой калия, фосфора и углеводов. Наиболее полезен печеный картофель в кожуре. Такое блюдо прекрасно дополнит чеснок, укроп и немного масла.

5. Капуста

В августе можно купить несколько видов капусты, и все они вкусны и полезны. Брокколи, цветная, белокочанная - богаты клетчаткой, витаминами, минералами, подходят для диетического питания и используются для приготовления многих блюд.

Фото: В августе начинается сезон капусты (pixabay.com/sharonang)

Цветная капуста легко переваривается из-за меньшего количества грубой клетчатки, содержит в 1,5-2 раза больше белков и витамина С, чем белокочанная. Вкусной получается отварная или запеченная цветная капуста под сливочным соусом.

Брокколи насыщена витаминами А, С, D, кальцием, магнием, она нейтрализует свободные радикалы, чем препятствует развитию онкологических заболеваний. Из брокколи получаются вкусные супы-пюре, овощные рагу.

Белокочанную капусту ранних сортов также можно купить в августе. Этот овощ является незаменимим компонентом в борще, голубцах, подходит для тушения. Салаты с капустой очень полезны и прекрасно дополняют основные блюда из мяса. Белокочанная капуста ценна высоким содержанием витамина С, каротинами, минеральными солями, а сок капусты издавна использовался при лечении язвенной болезни желудка.

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