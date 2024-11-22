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Покровську РВА перенесуть далі від лінії фронту

Покровськ, П'ятниця 22 листопада 2024 13:52
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Покровську РВА перенесуть далі від лінії фронту Фото: Кабмін погодив перенесення Покровської РВА (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Покровську районну військову адміністрацію Донецької області перенесуть від лінії фронту. Кабмін погодив відповідне рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

Він зазначив, що у п'ятницю, 22 листопада, уряд погодив перенесення Покровської районної військової адміністрації в село Добропілля Криворізької сільської громади Покровського району Донецької області.

Варто додати, що відстань від Добропілля до прифронтового Покровська становить близько 23 кілометрів.

Покровську РВА перенесуть далі від лінії фронту

скриншот deepstatemap.live

Бої за Покровськ

Російські війська після захоплення Авдіївки Донецької області зосереджували сили на просуванні до Покровська. Зараз місто знаходиться безпосередньо біля лінії фронту.

Останнім часом росіяни дещо сфокусувалися на Курахівському напрямку. Проте Покровськ залишається однієї з "найгарячіших" ділянок фронту. За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу на Покровському напрямку відбулося 48 бойових зіткнень.

Детальніше про ситуацію на фронті та де взимку може наступати Росія - у матеріалі РБК-Україна.

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Донецька область Покровськ
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