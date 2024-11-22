Покровську РВА перенесуть далі від лінії фронту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

Варто додати, що відстань від Добропілля до прифронтового Покровська становить близько 23 кілометрів.

Він зазначив, що у п'ятницю, 22 листопада, уряд погодив перенесення Покровської районної військової адміністрації в село Добропілля Криворізької сільської громади Покровського району Донецької області.

Бої за Покровськ

Російські війська після захоплення Авдіївки Донецької області зосереджували сили на просуванні до Покровська. Зараз місто знаходиться безпосередньо біля лінії фронту.

Останнім часом росіяни дещо сфокусувалися на Курахівському напрямку. Проте Покровськ залишається однієї з "найгарячіших" ділянок фронту. За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу на Покровському напрямку відбулося 48 бойових зіткнень.

Детальніше про ситуацію на фронті та де взимку може наступати Росія - у матеріалі РБК-Україна.

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