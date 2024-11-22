Покровскую РВА перенесут подальше от линии фронта

Покровская районная военная администрация Донецкой области будет перенесена от линии фронта. Кабмин согласовал соответствующее решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Следует добавить, что расстояние от Доброполья до прифронтового Покровска составляет около 23 километров.

Он отметил, что в пятницу, 22 ноября, правительство согласовало перенос Покровской районной военной администрации в село Доброполье Криворожской сельской общины Покровского района Донецкой области.

Бои за Покровск

Российские войска после захвата Авдеевки Донецкой области сосредотачивали силы на продвижении к Покровску. Сейчас город находится прямо у линии фронта.

В последнее время россияне несколько сфокусировались на Кураховском направлении. Однако Покровск остается одним из самых "горячих" участков фронта. По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки на Покровском направлении произошло 48 боевых столкновений.

Детальнее о ситуации на фронте и где зимой может наступать Россия - в материале РБК-Украина.

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