На Покровському напрямку тривають заходи із знищення штурмових груп росіян, - ОСУВ "Хортиця"

За даними військових, противник, переважно без застосування бронетехніки, атакував позиції ЗСУ в напрямку Миролюбівки, в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Новоєлізаветівки, Даченського, Шевченко, Піщаного, Лисівки, Нововасильовки та Новотроїцького.

Наразі там тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, які намагалися інфільтруватися в наші бойові порядки. Противник продовжує накопичувати сили для подальших атак.

Також противник безуспішно намагався проводити штурмові дії у Вовчанську - на Харківському напрямку та в районі Петропавлівки, Загризового і Лозової - на Куп’янському напрямку.

Інтенсивні бойові дії тривали й на Лиманському напрямку. Противник атакував позиції сил оборони в районі Першотравневого, Копанок, Греківки, Торського та в Макіївці. Атаки противника в районі Тернів відбувалися із застосуванням бронетехніки. Тут наші воїни знищили 1 танк та 2 БМП окупантів.

На Краматорському та Торецькому напрямках відбулися боєзіткнення в Часовому Яру, в районі Ступочок та в Торецьку: всі атаки противника відбито.

На Курахівському напрямку противник активно проводив штурмові дії в міській забудові Курахового та в районах Дачного та Янтарного: тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

Українські оборонці самовіддано протистоять атакам противника на Времівському напрямку: в районах Костянтинопольського, Розливу та Времівки. В цих районах тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника.

Раніше ми писали про те, що застосовуючи авіацію, окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Курахове.