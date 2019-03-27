Под Покровском из-за пожара на шахте провели эвакуацию

В Донецкой области из-за пожара на шахте "Покровская" эвакуировали горняков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что утром 27 марта на территории шахты "Покровская" в районе села Удачное произошел пожар на горизонте 815 м. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

"На участке находились 29 человек, которые выведены на поверхность. На аварийном участке работы приостановлены, шахта работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пожар продолжается, к его тушению привлекли несколько отрядов горноспасателей.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области при аварии на шахте погиб рабочий. В частности, в результате обвала породы на шахте "Надежда" Сокальского района на глубине около 500 метров погиб 40-летний горнорабочий очистного забоя из Червонограда. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УКУ (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).