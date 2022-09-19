UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Покровске задержали диверсантов из группировки "Моторолы"

Фото: СБУ разоблачила двух диверсантов из "ДНР" (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Донецкой области разоблачили двух диверсантов из бывшей группировки погибшего главаря боевиков с позывным "Моторола". Их задержали в Покровске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

СБУ установила, что "законсервированные" диверсанты прибыли на подконтрольную Украине территорию до начала полномасштабного вторжения. Они находились в "режиме ожидания" и пытались скрываться.

Диверсантами оказались двое местных жителей. В 2014 году они стали членами террористических группировок "Восток" и "Славянская бригада". Под руководством "Моторилы" они воевали против ВСУ вблизи Краматорска. Также боевики прикрывали отступление из Славянска подразделений террориста Стрелкова.

Диверсанты по приказам "кураторов" должны были вести разведывательно-подрывную деятельность против украинских военных.

У задержанных изъяли удостоверения оккупационных войск, арсенал оружия и боеприпасов, замаскированных в специально оборудованных тайниках, а также средства связи.

Диверсантам объявили подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации). Им избрали меру пресечения в виде ареста.

Фото: в Покровске задержали двух российских диверсантов (facebook.com/SecurSerUkraine)

Напомним, СБУ опубликовала показания жителя освобожденного Купянска, пережившего пытки ФСБ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПокровскДонбассДНРМоторолаСлужба безопасности Украины