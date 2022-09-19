В Покровске задержали диверсантов из группировки "Моторолы"

В Донецкой области разоблачили двух диверсантов из бывшей группировки погибшего главаря боевиков с позывным "Моторола". Их задержали в Покровске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

СБУ установила, что "законсервированные" диверсанты прибыли на подконтрольную Украине территорию до начала полномасштабного вторжения. Они находились в "режиме ожидания" и пытались скрываться.

Диверсантами оказались двое местных жителей. В 2014 году они стали членами террористических группировок "Восток" и "Славянская бригада". Под руководством "Моторилы" они воевали против ВСУ вблизи Краматорска. Также боевики прикрывали отступление из Славянска подразделений террориста Стрелкова.

Диверсанты по приказам "кураторов" должны были вести разведывательно-подрывную деятельность против украинских военных.

У задержанных изъяли удостоверения оккупационных войск, арсенал оружия и боеприпасов, замаскированных в специально оборудованных тайниках, а также средства связи.

Диверсантам объявили подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации). Им избрали меру пресечения в виде ареста.

Фото: в Покровске задержали двух российских диверсантов (facebook.com/SecurSerUkraine)