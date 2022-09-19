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У Покровську затримали диверсантів з угруповання "Мотороли"

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Покровськ, Понеділок 19 вересня 2022 11:31
У Покровську затримали диверсантів з угруповання "Мотороли" Фото: СБУ викрила двох диверсантів з "ДНР" (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Донецької області викрили двох диверсантів з колишнього угруповання загиблого ватажка бойовиків з позивним "Моторола". Їх затримали у Покровську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

СБУ встановила, що "законсервовані" диверсанти прибули на підконтрольну Україні територію до початку повномасштабного вторгнення. Вони перебули в "режимі очікування" і намагалися переховуватися.

Диверсантами виявилися двоє місцевих жителів. У 2014 році вони стали членами терористичних угруповань "Восток" і "Славянская брігада". Під керівництвом "Моторили" вони воювали проти ЗСУ поблизу Краматорська. Також бойовики прикривали відступ зі Слов'янська підрозділів терориста Стрєлкова.

Диверсанти за наказами "кураторів" повинні були вести розвідувально-підривну діяльність проти українських військових.

У затриманих вилучили посвідчення окупаційних військ, арсенал зброї і боєприпасів, замаскованих у спеціально облаштованих схронах, а також засоби зв’язку.

Наразі диверсантам оголосили підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Їм обрали запобіжний захід у вигляді арешту.

Фото: у Покровську затримали двох російських диверсантів (facebook.com/SecurSerUkraine)

Нагадаємо, СБУ опублікувала свідчення жителя звільненого Куп'янська, який пережив тортури ФСБ.

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Покровск Донбас ДНР Моторола Служба безпеки України
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