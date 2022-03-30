В Покровск прибыли продукты от Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова продолжает оказывать гуманитарную помощь для жителей тех регионов, которые больше всего пострадали от войны. Сегодня более 4 тысяч продуктовых наборов приехали в распределительный центр в Покровске.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

В наборах - мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье. Всего продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Таким образом первый транш гуманитарной помощи получат жители и эвакуированные украинцы, проживающие в Бахмутском районе.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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