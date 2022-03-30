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До Покровська прибули продукти від Фонду Ахметова

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Середа 30 березня 2022 16:09
До Покровська прибули продукти від Фонду Ахметова Фото: до Покровська прибули продукти від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова продовжує надавати гуманітарну допомогу для мешканців тих регіонів, які найбільше постраждали від війни. Сьогодні понад 4 тисячі продуктових наборів приїхали до розподільчого центру у Покровську.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Таким чином перший транш гуманітарної допомоги отримають мешканці та евакуйовані українці, що проживають у Бахмутському районі.

У наборах - борошно, макарони, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво. Загалом продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Рінат Ахметов Гуманітарна допомога Покровск
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