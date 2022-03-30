Фото: до Покровська прибули продукти від Фонду Ахметова (прес-служба)

Фонд Ріната Ахметова продовжує надавати гуманітарну допомогу для мешканців тих регіонів, які найбільше постраждали від війни. Сьогодні понад 4 тисячі продуктових наборів приїхали до розподільчого центру у Покровську.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Таким чином перший транш гуманітарної допомоги отримають мешканці та евакуйовані українці, що проживають у Бахмутському районі. У наборах - борошно, макарони, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво. Загалом продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців. Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.