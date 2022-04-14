В Покровск отправили еще одну партию продуктов

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию с 4 тысячами продуктовых наборов в Покровск. Прежде всего они предназначены для жителей города и населенных пунктов Покровского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны фонд уже передал жителям Донецкой области более 33 тысяч наборов с продуктами питания первой необходимости. Всего такие наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.