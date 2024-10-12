Не Покровськ чи Торецьк. Генштаб назвав найгарячіший напрямок фронту

Так, за даними зведення, сьогодні на Курахівському напрямку російські війська атакували 32 рази у бік Ізмайлівки, Гірника, Курахівки, Желанного Другого, Цукуриного, Новодмитрівки, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки та Антонівки.

"Половину спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Бої тривають - найгарячіше на цей момент біля Катеринівки", - додали в Генштабі.

Ситуація на інших напрямках

На Куп’янському напрямку з початку доби російські окупанти проводили десять наступальних дій біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Лозової, Піщаного, Вишневого та М'ясожарівки. Сім боєзіткнень ще тривають.

На Лиманському напрямку противник 11 разів атакував біля Новомихайлівки, Греківки, Невського, Новосадового та Торського. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивали три спроби агресора просунутись поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки. Два бої в цьому районі ще тривають.

На Краматорському напрямку на даний час відбулося вісім боєзіткнень в районах Калинівки, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти, за підтримки бомбардувальної авіації, дев’ять разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Торецьку та Петрівки. Отримали жорстку відсіч.

На Покровському напрямку противник здійснив 14 штурмових дій у районах населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр та Михайлівка. Сили оборони України стримують натиск військ РФ та відбили 13 атак, наразі ще точиться один бій поблизу Селидового.

На Времівському напрямку противник один раз марно штурмував наші позиції поблизу Богоявленки.

На Оріхівському напрямку відбито одну ворожу атаку в районі Роботиного.

Водночас Сумська та Чернігівська області продовжують потерпати від російських обстрілів з артилерії та мінометів. Також низка населених пунктів в цих областях зазнавали сьогодні авіаційних ударів.