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Для покращення ситуації в енергетиці ціна на електрику має бути ринковою, - інвестор

Четвер 25 липня 2024 13:24
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Для покращення ситуації в енергетиці ціна на електрику має бути ринковою, - інвестор Фото: для покращення ситуації в енергетиці ціна на електрику має бути ринковою (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Щоб покращити ситуацію в енергетиці, ціна на електроенергію має визначатися ринковими механізмами.

Про це заявив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Терміново скасувати пільговий тариф для населення і всі "прайс-кепи" (цінові обмеження) на ринку електроенергії, як на ринку генерації, так і допоміжних послуг. Нехай ринок визначає вартість енергії, і вона виросте, але вона, принаймні, буде", - сказав він відповідаючи на питання, що треба зробити для покращення ситуації в енергетиці.

Водночас Тинний додав, що для малозабезпечених родин треба ввести адресну грошову субсидію.

Експерт підкреслив, що вже зараз треба міняти стратегію енергетичної галузі, щоб малий та середній бізнес змогли будувати багато малих електростанцій.

Раніше в International Finance Corporation (IFC) заявляли, що для розблокування 97 млрд доларів інвестицій в енергетику потрібна лібералізація цін на енергоносії.

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