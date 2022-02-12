Покоряя Азию. Какие продукты Украина может продавать в Японию и Корею

Экспорт из Украины восстанавливается после обвала 2020 года, вызванного пандемией. На фоне растущего спроса по всему миру есть потенциал для наращивания поставок у производителей аграрного сырья и продуктов питания.

Китай по итогу 2021 года закрепил за собой статус крупнейшего экспортного рынка для Украины не только в Азии, но и среди всех стран. На втором месте в азиатском регионе для украинского экспорта - Индия.

На другие крупные азиатские рынки приходятся небольшие объемы поставок украинских экспортеров. Среди прочего, доля Японии - около 0,5% экспорта из Украины, Кореи и того меньше - 0,4%.

Как видно из исследования Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, у Украины есть гораздо большой потенциал для более активной торговой экспансии в эти страны, особенно если речь идет о продуктах питания и аграрной продукции.

Японский и корейские рынки продовольствия - импортозависимые. Около 60% всей еды, которая потребляется японцами, завозится в страну из-за рубежа. В Кореи этот показатель еще больше - 70%. Среди импортных продуктов питания больше всего мяса, рыбы и морепродуктов, а также зерновых.

Учитывая разную численность населения, объемы этих рынков отличаются. Япония импортирует в два раза больше Кореи по всем пищевым категориям, кроме заготовок мяса - в 6 раз больше, и зерновых - на 50% больше.

И хотя здесь последние годы рос импорт готовой пищевой продукции, в Японии из-за пандемии в 2020 году произошло падение внешних поставок. При этом Украине наоборот удалось нарастить экспорт аграрных и пищевых товаров в эти страны - на 81% в Японию и на 25% - в Корею. Данные Госстата за 11 месяцев прошлого года показывают, что украинский экспорт в Японию по этим категориям снова вырос (+5% по сравнению с январем-ноябрем 2020 года), а в Корею наоборот упал - на 27,4%.

По оценке Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, к приоритетным группам товаров для импорта в Японию и Корею относятся мед, замороженные и переработанные фрукты и овощи, зерновые завтраки, кондитерские изделия, а также подсолнечное масло и мясо. Далеко не многое из этого украинские компании поставляют в больших объемах.

На примере меда видно, что потенциал рынков продовольствия этих двух стран для украинского экспорта явно недооценен. За 11 месяцев Украина поставила в Японию меда на 3,51 млн долларов, что почти на 300% больше, чем за такой же период годом ранее. В целом же 95% меда в Японии - это импортный товар, который поставляется преимущественно из Китая, Новой Зеландии и Канады.

"Для успешного выхода на экспорт в эти страны украинским компаниям сначала нужно хорошо изучить рынок, пообщаться с местными импортерами насчет их ожиданий и адаптировать свою продукцию к требованиям рынка. Кроме того, важно помнить, что для партнеров из Японии и Республики Корея очень важно построить доверие между партнерами, поэтому следует ожидать игру в долгую", - пояснила советница директора Офиса по развитию предпринимательства и экспорта Ольга Гвоздева.