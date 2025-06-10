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Поки зарано говорити про третій раунд переговорів між Україною та РФ, - МЗС

Вівторок 10 червня 2025 15:40
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Поки зарано говорити про третій раунд переговорів між Україною та РФ, - МЗС Фото: речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі рано говорити про будь-яку підготовку до третього раунду переговорів між Україною та Росією. Відсутність достатнього міжнародного тиску на Москву блокує політичний прогрес.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив під час брифінгу.

"Станом на зараз, рано говорити про будь-яку підготовку (до третього раунду переговорів між Україною та РФ - ред.). Триває на щастя цей процес обміну. Дуже складний. Але він триває. Вчора був перший етап. Ці етапи, ми сподіваємося, продовжаться, триватимуть кілька днів. Тобто зараз це стадійно буде все, ми сподіваємося, відбуватися", - сказав Тихий.

За його словами, обмін тілами загиблих військових - це все складні гуманітарні питання, але вони просуваються.

Речник МЗС також зазначив, що паралельно Україна закликає партнерів все ж таки більше нічого не чекати, а посилювати тиск на Росію.

"Якби цей тиск був раніше, вже могли б бути результати цих стамбульських зустрічей. Замість цього, оскільки тиску немає по суті, є порожні зустрічі. Ну є гуманітарний трек, ну знову ж таки, гуманітарний трек - це той трек, який і так відбувався і росіяни теж зацікавлені в ньому, тобто це працює в обидві сторони. А для того, щоб був якийсь рух на політичному шляху, дипломатичному врегулюванні, то потрібен тиск, немає інших варіантів. І тоді буде зрозуміло, чи готові росіяни рухатися до миру", - наголосив Тихий.

Переговори України та Росії

Нагадаємо, 2 червня Україна і Росія провели другий раунд мирних переговорів. Під час зустрічі сторони домовилися провести черговий обмін полоненими та тілами загиблих військових.

Раніше Росія відмовилася від припинення вогню з Україною як мінімум на 30 днів без додаткових умов. Таку ідею запропонували США.

Під час другого раунду переговорів у Стамбулі, РФ передала Україні свій "меморандум", який фактично виявився ультиматумом.

Зокрема, країна-агресор для припинення вогню вимагає, щоб Україна почала виведення військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, Росії не сподобалися всі мирні ініціативи, які їй пропонували, і вона має за це відповісти.

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