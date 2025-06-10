Поки зарано говорити про третій раунд переговорів між Україною та РФ, - МЗС

Наразі рано говорити про будь-яку підготовку до третього раунду переговорів між Україною та Росією. Відсутність достатнього міжнародного тиску на Москву блокує політичний прогрес.

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив під час брифінгу.

"Станом на зараз, рано говорити про будь-яку підготовку (до третього раунду переговорів між Україною та РФ - ред.). Триває на щастя цей процес обміну. Дуже складний. Але він триває. Вчора був перший етап. Ці етапи, ми сподіваємося, продовжаться, триватимуть кілька днів. Тобто зараз це стадійно буде все, ми сподіваємося, відбуватися", - сказав Тихий.

За його словами, обмін тілами загиблих військових - це все складні гуманітарні питання, але вони просуваються.

Речник МЗС також зазначив, що паралельно Україна закликає партнерів все ж таки більше нічого не чекати, а посилювати тиск на Росію.

"Якби цей тиск був раніше, вже могли б бути результати цих стамбульських зустрічей. Замість цього, оскільки тиску немає по суті, є порожні зустрічі. Ну є гуманітарний трек, ну знову ж таки, гуманітарний трек - це той трек, який і так відбувався і росіяни теж зацікавлені в ньому, тобто це працює в обидві сторони. А для того, щоб був якийсь рух на політичному шляху, дипломатичному врегулюванні, то потрібен тиск, немає інших варіантів. І тоді буде зрозуміло, чи готові росіяни рухатися до миру", - наголосив Тихий.