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Поки є борги, інвестори не будуватимуть нову енергетику в Україні, - нардеп

Понеділок 04 листопада 2024 18:42
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Поки є борги, інвестори не будуватимуть нову енергетику в Україні, - нардеп Фото: поки є борги, інвестори не будуватимуть нову енергетику в Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Держава не зацікавлює інвесторів до побудови нових потужностей енергетики та довгий час не вирішує проблему боргів перед ними, що призводить до відсутності їх бажання брати участь в конкурсах на будівництво зеленої енергетики.

Про це заявив нардеп Олексій Гончаренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Країні критично не вистачає власних потужностей енергетики. Імпортом це ніяк не перекрити. І знаєте, в чому проблема? Що за 2 роки після перших обстрілів енергетики держава не зробила нічого, щоб використати цей час на будівництво нової генерації", - сказав він.

За його словами, після повномасштабного російського вторгнення станом на зараз інвестори добудували, лише ті проєкти, які починались раніше. При цьому, нових масштабних проєктів так запущено й не було.

"Навпаки, існуючим інвесторам в зелену енергетику боргують мільярди і на кожному кроці влада їх намагається намахати", - підкреслив Гончаренко.

Він навів приклад, що 31 жовтня держава вчора провалила перший в Україні "зелений" аукціон, який би мав залучити нових інвесторів у відновлювану енергетику.

"Вони не дурні і все бачать – вкладати гроші, щоб потім роками мати борги – ніхто не буде. З такою політикою ми нічого не збудуємо", - зазначив нардеп.

Раніше експерти прогнозували, що багатомільярдні борги Гарпоку перед підприємствами зеленої енергетики значно зменшують інтерес інвесторів до участі в зелених аукціонах. Борг ДП "Гарантований покупець" перед ВДЕ складає близько 35,8 млрд грн.

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