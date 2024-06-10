Показав слабкість диктатора. Бунт Пригожина може поховати режим Путіна, - The Times

Видання зазначає, що бунт Пригожина став викликом Путіну та Кремлю. Тому поки засновник ПВК "Вагнера" залишався живим, "привид революції переслідував РФ".

Як нагадує Times, тоді глава Кремля нейтралізував загрозу у вигляді Пригожина - літак останнього розбився за невідомих обставин. Незважаючи на це, вплив від повстання не зник - російська еліта стала невпевненою в Путіні, а світ побачив слабкість режиму російського диктатора.

Журналісти наголошують, що авіакатастрофа стала першим випадком, коли глава Кремля "явно пішов проти взятих на себе зобов'язань". З того часу еліту в Росії переслідує відчуття того, що Путін "вже не той, хто раніше майстерно керував системою".

Тому, на думку The Times, Пригожин може стати людиною, "яка штовхнула камінчик і викликала каменепад, який поховав путінський режим".