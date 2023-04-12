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Показав дорогу на Ізюм. У Харкові судитимуть депутата від ОПЗЖ

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Харків, Середа 12 квітня 2023 16:10
Показав дорогу на Ізюм. У Харкові судитимуть депутата від ОПЗЖ Фото: депутат з Ізюма допоміг російським окупантам (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Депутат міської ради Ізюма Харківської області допоміг російській армії під час окупації регіону. Його будуть заочно судити у Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Харківської області.

За даними слідства, депутат від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - За життя" перейшов на бік ворога. Він показав окупантам шлях до Ізюма, який допоміг їм обійти оборону українських військових. Чоловік фактично впустив російських військових у місто.

Крім того, зрадник "зливав" окупантам місцерозташування людей, які волонтерили для ЗСУ, ветеранів АТО та ООС. Він доносив на представників правоохоронних органів, територіальної оборони Ізюма та членів їхніх сімей.

Депутат також поширював фейки, що влада нібито "здала" Київ та Харків, закликав співпрацювати з окупантами.

Правоохоронці закінчили розслідування за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 ККУ). Обвинуваченого судитимуть заочно у Київському районному суді Харкова.

Фото: депутат з Ізюма допоміг російським окупантам (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Нагадаємо, колаборанта з Ізюма, який працював у так званій "народній міліції" відправили у в'язницю.

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