Показал полиции оружие: в Киеве в районе репетиции парада задержали мужчину

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Volkswagen проигнорировал требования патрульных, о запрете проезда из-за проведения репетиции парада ко Дню независимости.

"Доехав до перекрестка улиц Большой Васильковской и Саксаганского, мужчина снова наткнулся на перекрытие, а потом демонстративно достал предмет, похожий на оружие и перезарядил его на глазах у полицейских", - говорится в сообщении.

На следующем перекрестке автомобиль остановили, а водителя задержали. Также мужчину разоружили.