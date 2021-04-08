Пока без спецпропусков в транспорте: список новых ограничений в "красном" Запорожье

В Запорожье, которое оказалось в "красной" зоне карантина , ввели дополнительные ограничения. Соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на территории Запорожской области.

Ограничения "красной" зоны вводятся с 0:00 9 апреля.

С 9 апреля в Запорожье будет запрещено:

принимать посетителей в кафе, ресторанах и барах, кроме доставки и заказов навынос, работа заведений общественного питания в аэропорту;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

работа субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания (с определенными исключениями);

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей игровых видов спорта без зрителей;

прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников и тому подобное;

деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, учреждений и заведений, которые предоставляют социальные услуги и тому подобное);

деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, кроме приема спортсменов национальных сборных Украины и их тренеров при условии соблюдения карантинных требований;

деятельность всех рынков, кроме продовольственных;

проведение государственными и коммунальными заведениями охраны здоровья плановых мероприятий по госпитализации, кроме предусмотренных ограничениями исключений.

Что будет разрешено:

работа заведений, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными и медицинскими средствами, средствами гигиены, бытовой химии, ветеринарными препаратами, кормами, печатными СМИ.

торговая деятельность с адресной доставкой заказов, предоставление финансовых услуг, деятельности операторов почтовой связи, медицинской, ветеринарной практики, АЗС (без зон питания) и другие.

парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи.

выполнение работ по сбору и заготовке отходов, по предоставлению телекоммуникационных услуг (прием посетителей по предварительной записи).

Транспорт пока будет работать, как и раньше - перевозка пассажиров будет осуществляться исключительно по сидячим местам, обязательный масочный режим. Однако контроль за соблюдением этих правил будет усилен.

"Управлению по вопросам транспортного обеспечения и связи городского совета поручено проработать вопрос организации перевозки пассажиров общественным транспортом в условиях "красной" зоны. Сейчас транспорт продолжает перевозить пассажиров согласно количеству сидячих мест и с соблюдением карантинных норм. О возможных изменениях в работе транспорта будет сообщаться дополнительно, в случае принятия соответствующих решений", - сообщили в горсовете.