Пока без спецпропусков в транспорте: список новых ограничений в "красном" Запорожье

В Запорожье, которое оказалось в "красной" зоне карантина, ввели дополнительные ограничения. Соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на территории Запорожской области.
Ограничения "красной" зоны вводятся с 0:00 9 апреля.
С 9 апреля в Запорожье будет запрещено:
принимать посетителей в кафе, ресторанах и барах, кроме доставки и заказов навынос, работа заведений общественного питания в аэропорту;
прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
работа субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания (с определенными исключениями);
проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей игровых видов спорта без зрителей;
прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников и тому подобное;
деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, учреждений и заведений, которые предоставляют социальные услуги и тому подобное);
деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, кроме приема спортсменов национальных сборных Украины и их тренеров при условии соблюдения карантинных требований;
деятельность всех рынков, кроме продовольственных;
проведение государственными и коммунальными заведениями охраны здоровья плановых мероприятий по госпитализации, кроме предусмотренных ограничениями исключений.
Что будет разрешено:
работа заведений, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными и медицинскими средствами, средствами гигиены, бытовой химии, ветеринарными препаратами, кормами, печатными СМИ.
торговая деятельность с адресной доставкой заказов, предоставление финансовых услуг, деятельности операторов почтовой связи, медицинской, ветеринарной практики, АЗС (без зон питания) и другие.
парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи.
выполнение работ по сбору и заготовке отходов, по предоставлению телекоммуникационных услуг (прием посетителей по предварительной записи).
Транспорт пока будет работать, как и раньше - перевозка пассажиров будет осуществляться исключительно по сидячим местам, обязательный масочный режим. Однако контроль за соблюдением этих правил будет усилен.
"Управлению по вопросам транспортного обеспечения и связи городского совета поручено проработать вопрос организации перевозки пассажиров общественным транспортом в условиях "красной" зоны. Сейчас транспорт продолжает перевозить пассажиров согласно количеству сидячих мест и с соблюдением карантинных норм. О возможных изменениях в работе транспорта будет сообщаться дополнительно, в случае принятия соответствующих решений", - сообщили в горсовете.
Напомним, накануне, 7 апреля, стало известно, что Запорожская и Хмельницкая области с пятницы, 9 апреля, вводят карантинные ограничения "красной" зоны. Регионы вошли в "красный" уровень эпидопасности по показателям заболеваемости коронавирусом.