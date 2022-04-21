UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пока последний солдат РФ не уйдет из Украины. В Германии определили продолжительность санкций

Фото: Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила, что Евросоюз не будет ослаблять санкции против России, пока ее войска будут находиться на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

ЕС намерен усилить санкционное давление на Россию. Глава немецкого МИД напомнила, что первые 5 пакетов санкций были введены "с невиданной скоростью".

"Мы будем еще больше усиливать давление на российскую военную машину и в то же время сделаем все для того, чтобы в дальнейшем поддержать Украину вооружениями и техникой. Потому что вполне понятно, что мужественные украинские солдаты защищают в Украине также и наш европейский мирный порядок и нашу свободу", – пояснила Бербок. .

По ее словам, Евросоюз не откажется от политики санкций пока "путинское оружие не умолкнет". Министр также подтвердила позицию Германии по поставкам вооружений для Украины. Федеральное правительство будет заменять отданную ВСУ технику других стран.

К слову, канцлер Шольц может быть отправлен в отставку из-за позиции относительно Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГерманияСанкции против РоссииВойна России против Украины