Похожий на хижину: китайский луноход сделал фото неизвестного объекта

Фотография сделана почти в 80 метрах, когда луноход работал вблизи кратера Фон Карман еще в ноябре этого года.

Ожидается, что Yutu 2 понадобится еще около 2-3 земных месяцев, чтобы приблизиться к мистическому объекту на Луне.

Ученые считают, что этот объект, вероятно, большой валун, попавший на Луну в результате столкновения. Однако точное объяснение можно будет получить за несколько месяцев.