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Похолодання в Україні. Синоптик вказала на важливу особливість

Фото: синоптик вказала на важливу особливість найближчого похолодання в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З 12 листопада в Україну прийде відчутне похолодання. Воно матиме цікаву особливість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Більш відчутним зниження температури, за попередніми прогнозами, очікується з 12 листопада, проте навіть без нічних "мінусів", - розповіла вона.

Похолодання в Україні

Вже з середи, 1 листопада, підуть дощі та похолодає. Але це похолодання буде "несправжнім". Ще одна хвиля "псевдопохолодання" очікується і 7 листопада. А по-справжньому стане холодно з 12-го.

Листопад 2023 в Україні

Погода на листопад 2023 в Україні прогнозується наступною. Так, температура опуститься до +3 градусів, а до кінця місяця прийдуть "мінуси". При цьому листопад 2023 року буде точно тепліший, ніж листопад минулого року.

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