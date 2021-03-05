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Похолодание и снег с дождем: прогноз погоды на сегодня

Автор: Андрей Козловский

В пятницу, 5 марта, на западе, севере, востоке и в центре Украины ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +12 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня в западных, северных регионах, а также в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Полтавской и Харьковской областях будет идти мокрый снег. В Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях - дожди. На юге страны ожидается переменная облачность без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет наблюдаться от +1 до +6 градусов, а ночью столбики термометров покажут от +1 до +4.

В центральных и северных областях температура воздуха днем ожидается от +1 до +10, а ночью она опустится до +1... +4.

В восточных и южных регионах температура воздуха днем прогреется до +3 +12, а ночью она будет от +2 до +4 градусов.

Погода в Киеве

Киев и область в пятницу накроет дождь со снегом. Температура воздуха днем будет от +3 до +5, а ночью от 0 до +3.

Напомним, погода в Украине в конце недели ухудшится. В ближайшие дни ожидаются резкие перепады температуры - от +13 до +1.

Также сообщалось, что в Украине в марте ожидается переменчивая погода. Потепление будет чередоваться с "минусами", при этом первый месяц весны будет довольно щедрым на осадки.

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