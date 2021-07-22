ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Похолодання продовжується, Україну накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Київ, Четвер 22 липня 2021 08:00
Похолодання продовжується, Україну накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні Фото: Україну накриють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні дощі будуть у центральних, східних, західних та південних областях. Температура повітря коливатиметься від +21 до +28.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні сухо буде тільки у Волинській, Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Київській, Сумській, Чернігівській областях.

На заході температура повітря вдень складе +21+24, а вночі +13+16.

На півдні вдень буде +24+28, а вночі +17+19.

На сході вдень очікується +24+28, а вночі +18+20.

У центрі країни прогнозують вдень +23+25, а вночі +14+17.

На півночі вдень буде +22+24, а вночі +14+17.

Похолодання продовжується, Україну накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні буде сухо та без опадів. Температура повітря вдень складе +22+24, а вночі +14+16.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні дожди
NEWS
Доба на Донбасі: бойовики застосували ПТРК і гранатомети, один військовий поранений
Доба на Донбасі: бойовики застосували ПТРК і гранатомети, один військовий поранений
DAILY
Двадцять років по тому. Чому США програли війну в Афганістані і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Двадцять років по тому. Чому США програли війну в Афганістані і що буде далі