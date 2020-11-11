Похолодання, але без опадів: прогноз погоди на сьогодні

В Україні 11 листопада очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря буде коливатися від +4 до +9 градусів тепла.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
Таким чином, сьогодні погода на всій території України буде прохолодною. Найвищу температуру стовпчики термометрів покажуть у південних та деяких західних областях.
У західних областях температура повітря вдень очікується від +4 до +9, а вночі від -1 до +5.
У центральних та північних областях температура повітря вдень становитиме від +4 до +8, а вночі від -1 до +3.
У південних та східних областях температура повітря вдень буде в межах +4 +9 градусів, а вночі вона опуститься до -1 +5.
У Києві та області сьогодні спостерігатиметься мінлива хмарність. Температура повітря коливатиметься від +4 до +7, а вночі від -1 до +3.
Нагадаємо, в Україні сьогодні зранку в західних та центральних областях буде туман.
Зазначимо, Україну найближчим часом огорне туманом і холодом, який принесе новий антициклон.
Раніше РБК-Україна писало, що в листопаді в країні будуть різкі перепади температури. Середньомісячна амплітуда може скласти 48 градусів - від +24 до -24 градусів. При цьому листопад буде холодним, дощовим і похмурим.