Похолодание и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 13 августа, на всей территории Украины будет тепло и сухо. Температура воздуха будет колебаться от +19 до +28 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, во всех областях будет наблюдаться умеренная облачность, однако без осадков. Теплее всего сегодня ожидается в южных регионах.

В западных областях температура воздуха днем будет от +21 до +28, а ночью от +10 до +12.

В центральных и северных областях температура днем составит от +19 до +24, а ночью она опустится до +10 +13.

В восточных и южных областях температура днем будет в пределах +20 +28. Ночью столбики термометров опустятся до +10 +17 градусов.

Фото: погода в Украине на 13 августа (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве и области будет наблюдаться умеренная облачность. Температура воздуха днем ожидается от +19 до +23, а ночью от +9 до +13 тепла.

Фото: погода в Киеве и области на 13 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, на этой неделе территорию Украины охватят дожди с грозами, а жара постепенно отступит.

Добавим, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.