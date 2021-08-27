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Похолодание и ливни на западе: прогноз погоды на последние выходные лета

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Киев, Пятница 27 августа 2021 10:08
Похолодание и ливни на западе: прогноз погоды на последние выходные лета Фото: на выходные похолодает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

На эти выходные (28-29 августа) в Украине похолодает и будут идти дожди. Синоптики дали прогноз погоды на субботу и воскресенье.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Прогноз на субботу

28 августа дожди ожидаются в 10 областях. В частности, в Винницкой области будет еще и гроза.

Температура воздуха днем в западной части составит +18+23, а ночью +10+14. В восточной части днем будет +26+30, а ночью +13+18. В Киеве в субботу будет сухо, температура воздуха днем составит +24+26, а ночью +13+15.

Похолодание и ливни на западе: прогноз погоды на последние выходные лета

Прогноз на воскресенье

29 августа дожди и грозы будут в западной части страны, там температура воздуха днем составит +18+23, а ночью +10+14.

В восточной части днем будет +28+33, а ночью +13+18. В Киеве ожидается переменная облачность и без осадков. Днем будет +24+26, а ночью +13+15.

Похолодание и ливни на западе: прогноз погоды на последние выходные лета

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