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Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа

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Київ, П'ятниця 27 серпня 2021 10:08
Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа Фото: на вихідні похолодає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

На ці вихідні (28-29 серпня) в Україні похолодає та будуть йти дощі. Синоптики дали прогноз погоди на суботу та неділю.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Прогноз на суботу

28 серпня дощі очікуються в 10 областях. Зокрема, у Вінницькій області буде ще й гроза.

Температура повітря вдень у західній частині складе +18+23, а вночі +10+14. У східній частині вдень буде +26+30, а вночі +13+18. У Києві у суботу буде сухо, температура повітря вдень складе +24+26, а вночі +13+15.

Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа

Прогноз на неділю

29 серпня дощі та грози будуть у західній частині країни, там температура повітря вдень складе +18+23, а вночі +10+14.

У східній частині вдень буде +28+33, а вночі +13+18. У Києві очікується мінлива хмарність та без опадів. Вдень буде +24+26, а вночі +13+15.

Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа

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Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа
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