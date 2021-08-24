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Похолодание и ливни: прогноз погоды на День независимости

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Киев, Вторник 24 августа 2021 10:00
Похолодание и ливни: прогноз погоды на День независимости Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики прогнозируют дожди и грозы в западных областях на День независимости Украины. Кроме того, на западе похолодает.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня дожди будут во Львовской, Киевской, Черниговской, Закарпатской, Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской, Ровенской и Житомирской областях.

На западе днем будет +19+28, а ночью +12+16.

На севере днем ожидается +25+27, а ночью +13+15.

На востоке днем будет +27+29, а ночью +14+16.

На юге днем будет +27+29, а ночью +15+17.

В центре днем будет +25+28, а ночью +12+16.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет дождь. Днем температура воздуха составит +25 +27, а ночью +14+16.

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