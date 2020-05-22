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Похолодание и дожди: прогноз погоды на выходные

Новости » Общество     22.05.2020 - 16:35
Похолодание и дожди: прогноз погоды на выходные
Фото: человек с зонтиком (РБК-Украина)

Ночью местами похолодает до +2 градусов

Погода в Украине на выходных будет дождливой почти на всей территории страны. Также ожидается похолодание днем и ночью.

Об этом свидетельствуют данные синоптиков из Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 23 мая

В субботу синоптики прогнозируют дождливую погоду в северных, восточных и большинстве центральных областей страны. Сухо и малооблачно будет в западных, Винницкой и в южных областях.

Температура воздуха днем на западе и юге будет колебаться от +14 до +17 градусов, на Закарпатье прогнозируют до +18. В центральных, северных и восточных областях термометры днем покажут от +11 до +15 градусов. Ночью температура будет колебаться от +3 до +6, в южных областях от +4 до +8.

Похолодание и дожди: прогноз погоды на выходные

Прогноз на 24 мая

В воскресенье осадки будут преобладать на западе и юге, дождливая погода также сохранится в восточных областях. В северных и большинстве центральных областей ожидается малооблачная и сухая погода.

Температура воздуха днем на большинстве территории страны будет колебаться от +12 до +15, только в некоторых западных и южных областях температура поднимется до +16...+18. Ночью в Сумской области похолодает до +2, а в восточных и центральных областях ночная температура будет в пределах +3...+5. На западе и юге ночью от +5 до +9.

Похолодание и дожди: прогноз погоды на выходные

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о резком изменении погоды уже на следующей неделе. По прогнозу Диденко, уже на следующей неделе в Украину придет потепление. Однако на выходных синоптик прогнозировала дождливую погоду.

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Гидрометцентрдождиосадкипохолодание
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