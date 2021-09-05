Похолодание днем и +3 градуса ночью: какой сегодня будет погода

Погода в Украине

Температура воздуха в течение дня будет низкой в большинстве областей и будет держаться на уровне +15-17 градусов днем. Ночью опустится до +5-7 градусов.

Темпее будет в южных областях. Там днем прогнозируют +19-21 градус. Ночью там будет +9-11 градусов.

Самой низкой температура будет в Черниговской, Сумской и Ровенской областях. Там ночью столбики термометров опустят до 3 градусов.

Осадков в течение дня не ожидается.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет облачно с прояснениями.

Днем температура будет держаться на уровне +15-17 градусов. Ночью опустится до +6-8.