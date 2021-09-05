UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Похолодание днем и +3 градуса ночью: какой сегодня будет погода

Автор: Инна Собора

В Украине сегодня сохранится похолодание. Ночью температура опустится до +3 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Температура воздуха в течение дня будет низкой в большинстве областей и будет держаться на уровне +15-17 градусов днем. Ночью опустится до +5-7 градусов.

Темпее будет в южных областях. Там днем прогнозируют +19-21 градус. Ночью там будет +9-11 градусов.

Самой низкой температура будет в Черниговской, Сумской и Ровенской областях. Там ночью столбики термометров опустят до 3 градусов.

Осадков в течение дня не ожидается.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет облачно с прояснениями.

Днем температура будет держаться на уровне +15-17 градусов. Ночью опустится до +6-8.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине