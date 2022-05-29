Похолодание до +4 и грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 29 мая в большинстве регионов Украины ожидаются дожди, местами прогнозируют грозы. При этом на западе ночью температура воздуха упадет до +4.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня в центральных, южных и восточных областях и в Карпатском регионе, днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь, местами грозы. На остальной территории без осадков. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +7 +9, днем +19 +22 градуса;
- на западе ночью + 4 +10 градусов, а днем +17 +21;
- в восточных областях ночью +12 +15, днем +20 +25 градусов;
- на юге страны ночью +12 +17 градусов, а днем +22 +26;
- в центральных областях ночью +8 +13, днем +19 +22 градуса.
Погода в Киеве
Сегодня в столице без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +8 +10 градусов, днем +20 +22.
Напомним, по данным синоптиков, погода в Украине в ближайшие дни станет жаркой. Столбики термометров поднимутся за +30 градусов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.