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Похолодание до +4 и грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Воскресенье 29 мая 2022 07:00
Похолодание до +4 и грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня в Украине похолодает, будут идти дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 29 мая в большинстве регионов Украины ожидаются дожди, местами прогнозируют грозы. При этом на западе ночью температура воздуха упадет до +4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в центральных, южных и восточных областях и в Карпатском регионе, днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь, местами грозы. На остальной территории без осадков. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +7 +9, днем +19 +22 градуса;
  • на западе ночью + 4 +10 градусов, а днем +17 +21;
  • в восточных областях ночью +12 +15, днем +20 +25 градусов;
  • на юге страны ночью +12 +17 градусов, а днем +22 +26;
  • в центральных областях ночью +8 +13, днем +19 +22 градуса.

Похолодание до +4 и грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +8 +10 градусов, днем +20 +22.

Похолодание до +4 и грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

Напомним, по данным синоптиков, погода в Украине в ближайшие дни станет жаркой. Столбики термометров поднимутся за +30 градусов.

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