Похолодает до -9. В Украине усилятся морозы: прогноз УкрГидрометцентра

В Украине усилятся морозы, температура воздуха опустится до -9 градусов. Однако, днем будет солнечная погода.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

На этой неделе территория Украины будет находиться в поле повышенного давления. Несмотря на солнечную погоду, температура воздуха опустится.

В ближайшие трое суток ожидается сухая погода. Температура ночью 26-27 октября от +1 до -5, в Карпатах и на крайнем востоке страны до -9 мороза.

28 октября 0+5 тепла, в юго-восточной части 0-6 мороза; днем +8+13 тепла, в четверг в западных и южных областях до +18.