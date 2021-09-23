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Похитили дочь депутата и требовали полмиллиона долларов. СБУ задержала преступную группу

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Полтавская облатсь, Четверг 23 сентября 2021 10:09
Похитили дочь депутата и требовали полмиллиона долларов. СБУ задержала преступную группу Фото: похищение дочери депутата произошло в Полтавской области ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Полтавской области задержали преступную группу, которая похитила ребенка местного депутата. За освобождение дочери злоумышленники требовали от мужчины "выкуп" в почти полмиллиона долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, организатором "схемы" оказался мужчина, который сейчас находится за решеткой за совершение умышленного убийства с особой жестокостью, до приговора суда он находится в Киевском СИЗО.

Однако он разработал план и организовал похищение ребенка влиятельного бизнесмена и депутата Полтавского областного совета.

Так, мужчина нашел исполнителя похищения через интернет и предложил сообщнику вознаграждение в размере 100 тысяч долларов.

Сам же "выкуп" за дочь депутата составлял 470 тысяч долларов, указанные средства должны были быть перечислены на электронный кошелек биткоинами.

Известно, что злоумышленникам удалось похитить девочку, после чего они вступили в переговоры с ее родителями - угрожали физическим насилием и смертью их ребенка.

Для так называемой передачи информации преступники использовали исключительно через Телеграм-канал или скрытую интернет-сеть "Даркнет", однако правоохранителям удалось установить их.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК.

Подозреваемым избраны меры пресечения.

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