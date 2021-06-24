Суд отправил экс-министра транспорта под стражу

В суде отметили, что по результатам апелляционного рассмотрения жалобу стороны защиты удовлетворено частично.

"Постановление Печерского районного суда города Киева от 24 мая 2021 года отменено и принято новое, которым ходатайство следователя СБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого, гражданина Р. удовлетворено", - говорится в сообщении.

Экс-министр транспорта будет находиться под стражей по меньшей мере до 22 июля. Его взяли под стражу в зале суда.

Как писало РБК-Украина, в этом деле фигурирует экс-министр транспорта Николай Рудьковский.