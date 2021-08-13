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Похищение Чауса: прокуратура Молдовы передала в суд дело в отношении одного из участников

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Молдавия, Пятница 13 августа 2021 12:48
Похищение Чауса: прокуратура Молдовы передала в суд дело в отношении одного из участников Фото: бывший украинский судья Николай Чаус (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Генпрокуратура Молдовы передала в суд уголовное дело против одного из участников похищения украинского экс-судьи Николая Чауса. Согласно законодательству страны, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

"Прокуратура завершила уголовное расследование и направила в суд обвинительный акт против гражданина Молдовы, который способствовал похищению бывшего украинского судьи Николая Чауса в апреле 2021 года", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, подсудимому 30 лет, он проходил военную службу в национальном спецназе.

"Он работал в Украине охранником местного жителя, в феврале его завербовала группа людей, которые впоследствии принимали участие в преступных действиях. В соответствии с заданиями, после возвращения в Молдову мужчина собрал больше информации о доме, образе жизни и ежедневных маршрутах членов семьи бывшего судьи", - указано в документе.

Впоследствии, по инициативе организаторов похищения, мужчина арендовал несколько зданий, приобрел три транспортных средства, которые предоставил в распоряжение исполнителей преступления.

"Обвиняемый содержался под стражей с мая 2021 года. Недавно он заключил соглашение о признании вины с прокурорами, поэтому теперь, с уменьшением ранее вероятных рисков, он находится под домашним арестом", - сообщают в ведомстве.

Также указано, что в этом уголовном деле прокуратура Молдовы обратилась к украинским властям с несколькими запросами, но пока официальной реакции не было.

В ведомстве добавляют, что в соответствии с уголовным законодательством Молдовы, похищение двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.

Напомним, бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус ранее заявил, что он сбежал от своих похитителей, которые хотели его убить.

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Молдова Николай Чаус Прокуратура
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