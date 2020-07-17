Похищали и пытали людей: в Днепропетровской области разоблачили банду

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили банду, которая в течение нескольких лет занималась разбойными нападениями, вымогательством, а также похищением и пытками людей. В банду входили не менее 10 человек, пока удалось задержать пятерых.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Правоохранители задержали лидера банды - 45-летнего жителя области, который имеет богатую криминальную историю. Еще один задержанный находится в международном розыске.

Всем задержанным членам банды уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием). Злоумышленникам грозит до 10 лет тюремного заключения. Троих задержанным уже отправили под стражу, еще двоим - меры пресечения изберут сегодня.

Фото: в Днепропетровской области разоблачили банду (npu.gov.ua)

Кроме того, в ходе обысков правоохранители обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов. Члены банды хранили свыше 30 единиц разнообразного оружия, гранаты, мины, тротиловые шашки и около 5 тысяч патронов различного калибра.

Напомним, похищение бизнесмена Сергея Ткаченко, которое произошло 1 июля в Киеве, раскрыла полиция.

Также правоохранители разоблачили рейдеров, которые незаконно удерживали киевского предпринимателя в течение 4 лет.