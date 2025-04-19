Погрози Рубіо щодо виходу США з мирних переговорів здебільшого спрямовані на Україну, - ЗМІ

Висловлювання державного секретаря США Марко Рубіо про можливість Вашингтона припинити зусилля з припинення російсько-української війни спрямовані здебільшого на офіційний Київ. Так вважають кілька європейських дипломатів.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на Axios .

Розчарування з боку Трампа

За кілька днів до того, як президент США Дональд Трамп і члени його адміністрації публічно заявили про готовність "вимити руки" від російсько-української дипломатії, глава Білого дому у приватній розмові зі своїми помічниками висловився про своє розчарування тим, що переговори щодо миру ведуть у глухий кут, зазначають західні ЗМІ.

Попри свої численні обіцянки припинити війну між РФ та Україною протягом 24 годин після вступу на посаду президента, та чималу кількість переговорів, 18 квітня Трамп заявив, що готовий відмовитися від процесу, якщо не буде прогресу у перспективі.

При цьому американський президент не встановив кінцевий термін, та не сказав, чи вживатиме будь-яких інших подальших дій, окрім можливого відходу від таких мирних переговорів.

Як пише Axios, кількома днями раніше Трамп чітко висловив своє розчарування у приватній розмові про припинення вогню з кількома своїми головними радниками, включаючи держсекретаря Рубіо та дипломатичного представника Стіва Віткоффа.

Можливий "адресат" погроз з боку Рубіо

За словами Рубіо, американський президент вирішив, що він "присвятив цьому багато часу та енергії, і зараз у світі відбувається багато речей, на яких ми повинні зосередитися".

У п'ятницю держсекретар США провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і повторив, що "якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру, Сполучені Штати відступлять від зусиль щодо мирного посередництва".

Крім того, Рубіо також поділився розчаруванням Трампа з французькими, британськими, німецькими та українськими офіційними особами, які зібралися в Парижі на серії зустрічей 17 квітня, щоб обговорити шлях до миру.

"Рубіо не сказав конкретно, як виглядатиме такий крок, а лише підкреслив, що США хочуть швидкого прогресу", - розповів один європейський дипломат у розмові з Axios.

Як підтвердили двоє європейських дипломатів, держсекретар США сказав, що Трамп втрачає терпіння, і може вийти з процесу, якщо найближчим часом не буде досягнуто угоди.

При цьому троє європейських дипломатів вважають, що коментарі Рубіо були здебільшого спрямовані проти української сторони, пише Axios.

Джерело, близьке до українського уряду, також заявило західним ЗМІ, що коментарі держсекретаря США, схоже, були спрямовані на тиск на Київ.

Джерело Axios також було стурбоване тим, що вихід Трампа з переговорів може призвести до призупинення військової допомоги США Україні.

Між тим, як розповіли європейські дипломати, під час паризьких зустрічей Рубіо не говорив про посилення тиску на Росію.

"Склалося враження, що Рубіо та Віткофф перебувають під сильним тиском з боку Трампа, і вони спрямовують його на інших гравців", - сказав європейський дипломат у коментарі Axios.

Попередження Рубіо щодо можливого виходу США з мирних перемовин

Нагадаємо, 18 квітня держсекретар США Марко Рубіо заявив про те, що США можуть відмовитися від ролі посередника між Україною та РФ. Чиновник пояснив, що це можливо, якщо найближчими днями не буде ознак "швидкої угоди" між двома воюючими країнами.

Додамо, за інформацією CNN, так званий "ультиматум" Рубіо для України та Росії передає позицію Трампа.

Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон може відмовитися від участі в мирних переговорах щодо України, якщо одна зі сторін конфлікту перешкоджатиме миру.

Втім, також Трамп заявив, що побачив "ентузіазм з обох сторін", і зробив нову заяву про шанси на мир в Україні.