Погрожують депортацією та в'язницею. Окупанти примушують українців отримувати паспорти РФ

Зокрема, у населеному пункті Михайлівка Скадовського району Херсонської області російські війська погрожують місцевим.

Вони змушують їх отримувати паспорти РФ, в іншому випадку українцям загрожує депортація або ув'язнення. Окрім цього окупанти проводять рейди по помешканнях, здійснюють принизливі перевірки громадян.

"Вибори" на окупованих територіях

Нагадаємо, росіяни хочуть провести "вибори" на тимчасово окупованих територіях України. Вони нібито мають відбутися 10 вересня.

Згідно з інформацією британської розвідки, таким чином РФ хоче показати захоплені території як свої "невід'ємні частини".

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