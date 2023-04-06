Погрожував убити депутатів. У Польщі засудили до в'язниці проросійського радикала

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wirtualne Media .

Ольшанського засудили до 20 місяців в'язниці, оскільки він під час свого виступу на мітингу проти антиковідного закону вдався до прямих погроз вбивства.

"Якщо вони підтримають законопроект, вони прирікають себе на смерть, і ми створюємо ці розстрільні списки... Я, Войцех О., відомий в інтернеті як Олександр Яблоновський, хочу їх убити. І чому б і ні! Тому що я сповнений радісної ненависті і хочу, щоб вони померли", - заявляв він тоді.

Суд, крім ув'язнення, призначив винному штраф у розмірі 15 тисяч злотих за образу депутата.

Варто зауважити, що Ольшанський відомий своєю антисемітською позицією. Також він активно просуває антизахідні ідеї та проповідує дискримінаційні погляди.