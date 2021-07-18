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На пограничников в Сумской области, вероятно, напали с территории Украины, - ГПСУ

Автор: Дмитрий Левицкий

Лица, которые сегодня ночью напали на пограничников в Сумской области, вероятно, действовали с территории Украины. Нарушений украинско-российской границы не было зафиксировано.

Об этом РБК-Украина рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Признаков нарушения границы не было, поэтому остается только направление с тыла Украины", - сказал изданию Демченко.

Напомним, сегодня ночью трое неизвестных напали на пограничный наряд в Сумской области и отобрали у них оружие. Оружие нападавшие выбросили вблизи места нападения, но их пока разыскивают.

Как отметили в ГПСУ, за нападение на пограничников злоумышленники могут сесть в тюрьму на 15 лет. Сейчас ведется расследование в рамках уголовного производства, открытого по двум статьям.

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Сумская областьнападениепограничникиГосударственная пограничная служба