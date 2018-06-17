Пограничники в районе ООС задержали украинца с георгиевской лентой

Также у мужчины обнаружили сепаратистскую газету "Донецкая республика"

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в контрольно-пропускном пункте "Новотроицкое" пограничники задержали украинца с георгиевской лентой. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ)

"На КПВВ "Новотроицкое", что в районе проведения операции Объединенных сил, прибыл автомобиль "ВАЗ" под управлением гражданина Украины 1972 года рождения. Во время визуального осмотра автомобиля пограничники Донецкого отряда заметили на зеркале заднего вида георгиевскую ленту", - говорится в сообщении.

Также под передним сиденьем автомобиля пограничники обнаружили печатную продукцию боевиков ОРДО, в частности газету "Донецкая республика". Сейчас мужчину для установления обстоятельств передали сотрудникам Национальной полиции.

"Мужчина объяснил пограничникам, что якобы просто не обращал внимания, что имеет запрещенные предметы в своем авто...Сейчас гражданина для установления обстоятельств передан сотрудникам Национальной полиции", - сообщили в ГНСУ.

Добавим, что за публичное использование, демонстрацию георгиевской ленты предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 173 Куоап.

Напомним, за 11 месяцев действия закона о запрете георгиевских лент в Украине, с 15 июня 2017 года, судами привлечены к ответственности за их изготовление или публичную демонстрацию лишь два человека.