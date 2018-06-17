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Прикордонники затримали українця з георгіївською стрічкою в районі ООС

НовиниСуспільство    17.06.2018 - 21:04
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Також у чоловіка виявили сепаратистську газету "Донецкая республика"

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі у контрольно-пропускному пункті "Новотроїцьке" прикордонники затримали українця з георгіївською стрічкою. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ)

"На КПВВ "Новотроїцьке", що в районі проведення Операції об'єднаних сил, прибув автомобіль "ВАЗ" під керуванням громадянина України 1972 року народження. Під час візуального огляду автомобіля прикордонники Донецького загону помітили на дзеркалі заднього виду георгіївську стрічку", - йдеться у повідомленні.

Також під переднім сидінням автомобіля прикордонники виявили друкарську продукцію бойовиків ОРДО, зокрема газету "Донецкая республика". Наразі чоловіка для встановлення обставин передали співробітникам Національної поліції.

"Чоловік пояснив прикордонникам, що нібито просто не звертав уваги, що має заборонені предмети у своєму авто…Наразі громадянина для встановлення обставин передано співробітникам Національної поліції", - повідомили в ДПСУ.

Додамо, що за публічне використання, демонстрацію георгіївської стрічки передбачена адміністративна відповідальність за ч. 3 ст. 173 КУпАП.

Нагадаємо, за 11 місяців дії закону про заборону георгіївських стрічок в Україні, з 15 червня 2017 року, судами притягнуті до відповідальності за їх виготовлення чи публічну демонстрацію лише дві особи.

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Теги публікації: георгиевская лента  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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